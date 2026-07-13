Altın Figaro Zincir Kolye T10538 14 Ayar, Altın, 6.57 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Uzun ve kısa halkaların ritmik sıralanışı, tasarıma dinamik bir akış ve özgün bir karakter katıyor. İtalyan estetiğinden ilham alan bu yapı zamansız bir şıklık sunarken, güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Klasik ile moderni birleştiren rafine bir dokunuş.