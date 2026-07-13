Altın Figaro Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070567
%0
68.680 TL
68.680 TL
PEŞİN FİYATINA 22.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Figaro Zincir Kolye T10538
14 Ayar, Altın, 6.57 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Uzun ve kısa halkaların ritmik sıralanışı, tasarıma dinamik bir akış ve özgün bir karakter katıyor. İtalyan estetiğinden ilham alan bu yapı zamansız bir şıklık sunarken, güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Klasik ile moderni birleştiren rafine bir dokunuş.
Altın Figaro Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 22.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.680 TL
68.680 TL
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