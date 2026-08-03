Altın Tasarım Erkek Alyans
Ürün Kodu : M268420
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%0
16.524 TL
16.524 TL
PEŞİN FİYATINA 5.508 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Erkek Alyans T10681
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 1.20 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Güçlü hatlar ve zarif detaylarla işlenen Altın Tasarım Erkek Alyans, estetiği parmağınıza taşıyor. Özgün tarzı ve kalitesiyle en özel anlarınıza ömür boyu eşlik eder.
Altın Tasarım Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 5.508 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
16.524 TL
16.524 TL
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