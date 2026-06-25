Altın Bagetli Taç Kolye
Ürün Kodu : N179908
%0
8.840 TL
8.840 TL
PEŞİN FİYATINA 2.947 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Bagetli Taç Kolye T10490
Altın, 14 Ayar, 0.90 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafetten ilham alan taç motifi, baget taşların modern ışıltısıyla buluşarak göz alıcı bir görünüm sunuyor. Dengeli formu sayesinde hem klasik hem çağdaş stillere kolayca uyum sağlayan bu tasarım, her anınıza asil bir dokunuş katıyor. Kendini özel hissetmeyi sevenler için anlam taşıyan zarif bir seçimdir. Gerçek zarafet, kendine güvenle taçlanır.
Altın Bagetli Taç Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.947 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.840 TL
8.840 TL
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