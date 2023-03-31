0.48 Karat Pırlanta Baget Küpe T313 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.35 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık İnka ile Pırlanta Baget Küpe, zarif ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Bu küpeler, pırlanta taşlarıyla süslenmiş baget kesimine sahiptir. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan bu küpeler, herhangi bir kıyafete zarafet katmak için idealdir. Şimdi stilinizi tamamlamak ve dikkatleri üzerinize çekmek için bu muhteşem küpeleri tercih edin.