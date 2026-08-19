Altın Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M337329
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%0
29.376 TL
29.376 TL
PEŞİN FİYATINA 9.792 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Erkek Alyans T10897
14 Ayar, Altın, 2.08 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
İki insanın ortak hikayesi gibi: Derin, ilmek ilmek işlenmiş ve benzersiz. Bu alyans, sadece bir sözü değil, size özel bir karakteri temsil ediyor.
Altın Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 9.792 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.376 TL
29.376 TL
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