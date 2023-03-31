0.66 Karat Pırlanta Yakut Kolye T1907 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.73 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.43 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans izleri ve ince detaylarla süslenmiş, pırlanta yakut kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu zarif ve göz alıcı kolye, her türlü kıyafetinize zarafet katarken, kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak. Şimdi bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.