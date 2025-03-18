Altın Sıralı Baget Küpe T5456 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.34 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Sıralı Baget Küpe, zarif baget kesim taşların sıralı dizilimiyle göz alıcı bir ışıltı sunuyor. Şık ve modern tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu aksesuar, günlük ve özel kombinlerinize sofistike bir dokunuş katıyor. Zamansız ve elegant bir mücevher!