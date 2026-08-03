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Altın Desenli Erkek Alyans

Ürün Kodu : M335117
Altın Desenli Erkek Alyans
Altın Desenli Çift Alyans
Altın Desenli Kadın Alyans
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%0
35.632 TL
35.632 TL
PEŞİN FİYATINA 11.877 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.

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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Desenli Erkek Alyans T10719

14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 2.81 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Özel motiflerle işlenen Altın Desenli Kadın Alyans, zarafeti ve modern çizgileri parmağınıza taşıyor. Evlilik anlarınıza değer katan bu özel modeli keşfedin.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.877 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.632 TL
35.632 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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