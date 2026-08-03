Altın Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M335117
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%0
35.632 TL
35.632 TL
PEŞİN FİYATINA 11.877 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Desenli Erkek Alyans T10719
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 2.81 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Özel motiflerle işlenen Altın Desenli Kadın Alyans, zarafeti ve modern çizgileri parmağınıza taşıyor. Evlilik anlarınıza değer katan bu özel modeli keşfedin.
Altın Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.877 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.632 TL
35.632 TL
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