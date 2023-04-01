Altın Çok Renkli Çocuk Küpe T3587 Altın, 8 Ayar, 1.19 gr



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Zarafet ve basitlik ile tasarlanmış, altın rengi çocuk küpe seçenekleri Lizay Pırlanta'da! Şık ve zarif tasarımlarıyla çocuklarınızın güzelliğini tamamlayacak olan bu küpeler, kaliteli malzemeleriyle de dikkat çekiyor. Çocuklarınızın tarzına uygun olan bu özel ürünleri hemen inceleyin ve onlara unutulmaz bir hediye verin.