0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
Ürün Kodu : DE05079
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27.648 TL
27.648 TL
PEŞİN FİYATINA 9.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe T10418
Rose Altın, 14 Ayar, 2,0 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: G
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Romantik kalp formu, siyah taşların etkileyici görünümüyle sıra dışı bir karakter kazanıyor. Pırlantaların zarif ışıltısı tasarıma ışık katarken, kontrast renkler dikkat çekici bir denge oluşturuyor. Klasik romantizmi modern bir yorumla buluşturan özel bir tasarım.
0.26 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kalpli Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.648 TL
27.648 TL
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