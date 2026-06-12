Altın Garnet Taşlı Tesbih
Ürün Kodu : T017329
%0
54.264 TL
54.264 TL
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Garnet Tespih T10405
Altın, 14 Ayar, 5,00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Garnet taşının zengin ve sıcak tonları, bu tesbihe etkileyici bir derinlik katıyor. Altın detaylarla tamamlanan tasarım, taşın doğal ışıltısını ön plana çıkarıyor. Güçlü renkleri ve zarif görünümüyle öne çıkan özel bir parça.
Altın Garnet Taşlı Tesbih
PEŞİN FİYATINA 18.088 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.264 TL
54.264 TL
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