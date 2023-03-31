Altın Damla Trend Bileklik T617 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve minimalist bir görünümü tercih edenler için tasarlanmış olan Altın Damla Trend Bileklik, ince dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. Bu zarif bileklik, altın rengi damla detaylarıyla şıklığına şıklık katıyor. Hem günlük kullanıma uygun olan hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir aksesuar olan Altın Damla Tasarım Bileklik, tarzınıza minimalist bir incelik katmak için ideal bir seçenek