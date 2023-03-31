Altın Sarkıntılı Çark Küpe T2100 Altın, 14 Ayar, 2.35 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dikkat çekici bir bileklik arayanlar için Altın Trend Küpe. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bileklik, her türlü kıyafetinizle uyum sağlayacak.