Altın Taşlı Kuzey Yıldız Kolye Ucu T4025 Altın, 14 Ayar, 2.28 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve estetik tasarımıyla dikkat çeken Altın Taşlı Kuzey Yıldız Kolye Ucu, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. İnce işçilikle hazırlanan bu kolye ucu, her tarza uyum sağlayarak sizi özel hissettirecektir. Siz de şıklığınıza zarafet katmak için altın taşlı kuzey yıldızlı kolye ucunu tercih edebilirsiniz.