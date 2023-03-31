0.09 Karat Pırlanta Yarı Efektli Baget Kolye T259 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta Baget Kolye, ince estetik yansımalarıyla göz kamaştırıyor. Zarif ve şık bir tasarıma sahip olan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. Siz de bu benzersiz pırlanta kolye ile tarzınızı ön plana çıkarabilirsiniz.