Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye T25

Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye
Ürün Kodu : N084659
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45.152 TL
45.152 TL
PEŞİN FİYATINA 15.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye T25Altın, 14 Ayar, 4.62 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik zarafetin incelikleriyle tasarlanmış Altın Baget Çiçek Kolye, Lizay kalitesiyle sizleri bekliyor. Bu eşsiz kolye, zarif çiçek motifleri ve altın parlaklığıyla her anınıza şıklık katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolye tam size göre!
Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
1- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 14 rakamı veya 585 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5 - 14 ayar neden dünyada kuyumculuğun standart ayarı olarak kabul ediliyor?
5- 14 ayar yüzde 58.5 saf altın içerir. 8 ayara göre daha sıcak ve sarı görünür, 18 ayara göre günlük kullanıma daha dayanıklıdır. Çizilmeye direnci yüksek, renk kalıcılığı güçlü ve cilt dostu yapısıyla küresel kuyumculuğun de facto standardı hâline gelmiştir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget İtalyan Zincir Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.152 TL
45.152 TL
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