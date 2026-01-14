Altın Mineli Dikdörtgen Bileklik T9437 Altın, 14 Ayar, 7,65 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrik formların netliği ile minenin pürüzsüz dokusunun birleştiği bu tasarım, modern sanatın mücevherle buluşmuş hali gibi. Altın çerçevelerin içine gizlenen renkli detaylar, stilinize entelektüel ve sofistike bir hava katıyor. Klasik çizgilerin dışına çıkmak isteyen cesur kadınlar için hazırlanan bu parça, her bakışta yeni bir detay keşfetmenizi sağlıyor.