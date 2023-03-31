1.87 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3467 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.67 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve taş kesimi ile öne çıkan Lizay Pırlanta'nın Pırlanta Yakut Yüzük ile şıklığınızı tamamlayın. Kaliteli işçilik ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonuna göz atarak tarzınızı yansıtan bir parçaya sahip olabilirsiniz.