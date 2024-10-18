1.66 Karat Pırlantalı Safir Bileklik T5229 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.91 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.79 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.87 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı mavi tonların enerjisini taşıyan bu bileklik, hem gösterişli hem de zarif bir tarz sunar. Her detayıyla özgünlüğü vurgulayan bu tasarım, stilinizin güçlü bir ifadesi olur. Gündüzden geceye şıklığınızdan ödün vermez.