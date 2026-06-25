Altın Balık Kuyruk Kolye
Ürün Kodu : N178736
%0
9.044 TL
9.044 TL
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Balık Kuyruk Kolye T10474
Altın, 14 Ayar, 0.92 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Balık kuyruğu motifi, denizin özgür ve huzurlu ruhunu bu minimal kolyeye taşıyor. İnce silueti sayesinde zarif bir görünüm sunarken altının sıcak tonu tasarıma sofistike bir dokunuş katıyor. Günlük stilinize doğal bir hareket kazandıran bu parça, sade şıklığın güçlü temsilcilerinden biridir. Zarafet, bazen denizden ilham alır.
Altın Balık Kuyruk Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.015 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.044 TL
9.044 TL
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