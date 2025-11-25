0.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük T9374 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.60 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parmağınızda doğrusal bir parıltı oluşturan baget pırlantalar, altının asil duruşuyla kusursuz bir uyum içinde diziliyor. Taşların yarattığı bu berrak ve net ışıltı, ellerinize zarif bir karakter ve seçkin bir hava kazandırıyor. Zamansız tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu yüzük, zarafetin en saf halini temsil ediyor.