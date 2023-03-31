0.41 Karat Pırlanta Baget Küpe T2346 Rose Altın, 14 Ayar, 2.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve sadelik ifadesini taşıyan pırlanta trend küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve etkileyici aksesuar, herhangi bir kıyafete mükemmel bir uyum sağlar. Kaliteli tasarımı ve parlaklığıyla dikkat çeken bu küpeler, her anınıza şıklık katmak için ideal bir seçimdir. Siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.