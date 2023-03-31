Altın Damla Baget Yüzük T86 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklığın Sırrıyla Altın Baget Yüzük Lizay, zarafetini ve şıklığını bir araya getiren eşsiz bir tasarım. Lizay'ın özenle işlenmiş altın baget yüzüğü, her anınıza değer katarken tarzınızı da yansıtıyor. Kendinizi özel hissetmek için şıklığın sırrını Lizay ile keşfedin.