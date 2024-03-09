1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye
Ürün Kodu : DN47369
%0
131.664 TL
131.664 TL
PEŞİN FİYATINA 43.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye T4553
Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.90 gram
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.25 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.80 Karat
Kesim : Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Katmanlı yapısıyla dikkat çeken bu kolye, şıklığı modern formlarla sunar. Işıltılı detaylarıyla özel günlerde ve günlük kullanımlarda zarif bir duruş sergiler.
1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 5.90 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Zincir boyu ne kadardır?
2- Zincir boyu 42 cm olup dekolte üzerine oturan klasik kullanım için idealdir. Farklı uzunluk tercihleri için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
3- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.05 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F renk ve VS/SI berraklık kalitesindedir.
4- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
4- 1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
5- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye
PEŞİN FİYATINA 43.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
131.664 TL
131.664 TL
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