Altın Oniks Taşlı Balta Erkek Kolye
Ürün Kodu : N176801
%0
80.716 TL
80.716 TL
PEŞİN FİYATINA 26.905 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taşlı Balta Erkek Kolye T10325
Altın, 14 Ayar, 7,84 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Cesaret ve gücü simgeleyen balta figürü, bu kolyeye sıra dışı bir görünüm kazandırıyor. Oniks taşının etkileyici dokusu, tasarımın maskülen duruşunu daha da belirgin hale getiriyor. Altın detaylar ise güçlü formu zarif bir ışıltıyla tamamlıyor.
Altın Oniks Taşlı Balta Erkek Kolye
PEŞİN FİYATINA 26.905 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
80.716 TL
80.716 TL
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