0.32 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye T1937 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.25 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve elegan tasarıma sahip pırlanta zümrüt kolye, izlerini taşıyor. Sizi zarif ve şık bir görünüme kavuşturacak bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Şimdi satın alın ve tarzınızı tamamlayın!