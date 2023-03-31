0.60 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2311 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta tektaş küpe, zarif estetik anlayışını yansıtan bir parçadır. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken bu küpe, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için mükemmeldir. Pırlantanın ışıltısıyla göz kamaştıran bu küpe, her kadının gardırobunda olması gereken bir aksesuardır. Şimdi bu benzersiz ve rafine küpeyle tarzınızı tamamlayın.