0.59 Karat Pırlanta Safir Yüzük T5799 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.48 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin mavi tonlarıyla büyüleyen safir, bu yüzükte pırlantaların ışığıyla birleşerek asil bir görünüm sunar. Klasik ve zarif çizgileriyle hem günlük şıklığa hem de özel davetlere değer katan bir tasarımdır.