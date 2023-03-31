Altın Desenli Halka Küpe T1985 Altın, 14 Ayar, 1.25 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın altın desenli halka küpesi, şıklığın ve zarafetin ahengini en ince detaylarıyla yansıtıyor. İncelikleriyle dikkat çeken bu tasarım, her anınıza değer katmak için sizleri bekliyor. Şimdi siz de Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunda yer alan bu muhteşem halka küpeye sahip olabilirsiniz.