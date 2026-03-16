2.45 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Bileklik T9845 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8,04 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.32 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.94 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.55 Karat

Kesim: Damla





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.64 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bileğinizi bir şans ve asalet çemberi gibi saran zümrütler, pırlanta pırıltılarıyla birleşerek elinizin her hareketine zarafet katıyor. Altının sağlamlığı ve taşların narin parıltısı arasındaki o muazzam denge, bu bilekliği vazgeçilmez bir mücevher kılıyor. Hayatın her anını bir seremoniye dönüştürmek isteyenler için mükemmel bir seçim.