0.16 Karat Pırlanta Baget Yüzük T413 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Güzellik ile Pırlanta Baget Yüzük, zarif ve şık bir görünüm sunan bir mücevherdir. Bu yüzük, pırlanta taşlarla süslenmiş ve baget kesim ile tasarlanmıştır. Kaliteli malzemelerden üretilen bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesi ile dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevherdir. Siz de bu şık ve etkileyici yüzüğü tercih ederek tarzınıza zarif bir dokunuş ekleyebilirsiniz.