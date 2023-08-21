Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu T4019

Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu
Ürün Kodu : P127472
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17.680 TL
17.680 TL
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu T4019Altın, 14 Ayar, 1.81 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı taş kesimiyle tasarlanmış altın taşlı güneş kolye ucu, stilinize zarif bir dokunuş katacak. Bu şık ve dikkat çekici aksesuar, herhangi bir kıyafeti tamamlamak için mükemmel bir seçimdir. Siz de şıklığınızı ön plana çıkarmak ve gözleri üzerinize çekmek için bu muhteşem kolye ucunu tercih edebilirsiniz.
Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.81 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.680 TL
17.680 TL
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