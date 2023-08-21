Altın Taşlı Güneş Kolye Ucu T4019 Altın, 14 Ayar, 1.81 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı taş kesimiyle tasarlanmış altın taşlı güneş kolye ucu, stilinize zarif bir dokunuş katacak. Bu şık ve dikkat çekici aksesuar, herhangi bir kıyafeti tamamlamak için mükemmel bir seçimdir. Siz de şıklığınızı ön plana çıkarmak ve gözleri üzerinize çekmek için bu muhteşem kolye ucunu tercih edebilirsiniz.