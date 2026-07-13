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Altın Burgu Zincir Kolye

Ürün Kodu : C070579
%0
95.540 TL
95.540 TL
PEŞİN FİYATINA 31.847 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Burgu Zincir Kolye T10541

14 Ayar, Altın, 9.14 gr

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Spirallerin kesintisiz dönencesi, büyüleyici bir doku ve tok bir duruş sergiliyor. Işığı her açıdan yakalayan burgu yapısı tasarıma zengin ve dolgun bir hacim kazandırırken, zamansız kalitesini hissettiriyor. Şıklığınıza güçlü ve zarif bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Burgu Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 31.847 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.540 TL
95.540 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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