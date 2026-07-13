Altın Burgu Zincir Kolye T10541 14 Ayar, Altın, 9.14 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Spirallerin kesintisiz dönencesi, büyüleyici bir doku ve tok bir duruş sergiliyor. Işığı her açıdan yakalayan burgu yapısı tasarıma zengin ve dolgun bir hacim kazandırırken, zamansız kalitesini hissettiriyor. Şıklığınıza güçlü ve zarif bir dokunuş.