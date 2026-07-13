Altın Burgu Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070579
%0
95.540 TL
95.540 TL
PEŞİN FİYATINA 31.847 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Burgu Zincir Kolye T10541
14 Ayar, Altın, 9.14 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Spirallerin kesintisiz dönencesi, büyüleyici bir doku ve tok bir duruş sergiliyor. Işığı her açıdan yakalayan burgu yapısı tasarıma zengin ve dolgun bir hacim kazandırırken, zamansız kalitesini hissettiriyor. Şıklığınıza güçlü ve zarif bir dokunuş.
Altın Burgu Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 31.847 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.540 TL
95.540 TL
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