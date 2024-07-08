1.86 Karat Pırlanta Baget Yüzük T5078 Rose Altın, 14 Ayar, 9.01 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.29 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gösterişten uzak ama etkileyici bir şıklık arayanlar için tasarlanan bu parça, taşların uyumlu dizilimiyle dikkat çeker. Sade ama iddialı duruşuyla hem klasik hem de çağdaş stil anlayışına hitap eder. Zamansız bir şıklığın anahtarıdır.