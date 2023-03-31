0.40 Karat Pırlanta Trend Küpe T2352 Rose Altın, 14 Ayar, 1.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklık Sanatı'nın en zarif parçalarından olan Pırlanta Trend Küpe ile tarzınızı tamamlayın. Bu eşsiz tasarım, her anınıza değer katarken, şıklık ve zarafetinizi vurgulamak için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştırmak için bu küpeleri tercih edin.