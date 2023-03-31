Altın Su Yolu Gerdanlık T1172 Beyaz Altın, 8 Ayar, 8.44 gr



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Lizay Pırlanta'nın Refined Minimalizm Sanatı ile tasarladığı Altın Su Yolu Gerdanlık, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu eşsiz parçayı kullanarak tarzınızı tamamlayabilir ve her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu gerdanlık, yüksek değerli taşlarıyla göz kamaştırıyor. Şimdi siz de Refined Minimalizm Sanatı'nın güzelliğini keşfedin ve Lizay Pırlanta'nın Altın Suyolu Gerdanlık koleksiyonuna göz atın.