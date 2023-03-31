Altın Su Yolu Gerdanlık T1172

Altın Su Yolu Gerdanlık
Ürün Kodu : N092337
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54.400 TL
54.400 TL
PEŞİN FİYATINA 18.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Su Yolu Gerdanlık T1172Beyaz Altın, 8 Ayar, 8.44 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lizay Pırlanta'nın Refined Minimalizm Sanatı ile tasarladığı Altın Su Yolu Gerdanlık, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu eşsiz parçayı kullanarak tarzınızı tamamlayabilir ve her ortamda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu gerdanlık, yüksek değerli taşlarıyla göz kamaştırıyor. Şimdi siz de Refined Minimalizm Sanatı'nın güzelliğini keşfedin ve Lizay Pırlanta'nın Altın Suyolu Gerdanlık koleksiyonuna göz atın.
Altın Su Yolu Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.44 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
3- Altın Su Yolu Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
4- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 8 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Su Yolu Gerdanlık, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz olabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Su Yolu Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 18.133 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.400 TL
54.400 TL
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