0.40 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3048 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.28 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Sanatçılık ile tasarlanan Lizay marka pırlanta trend yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu muhteşem tasarıma sahip yüzük, her anınıza değer katacak. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için Lizay'ın eşsiz pırlanta tasarımlarını tercih edin.