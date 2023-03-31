Altın Klasik Baget Yüzük T96 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.40 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget yüzük, zarif bir tasvirle tasarlanmıştır. Bu yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getirerek her türlü kıyafetinize mükemmel bir tamamlayıcı olacaktır. Elegan tasvirleriyle dikkat çeken bu yüzük, size özel bir tarz sunarak herkesin ilgisini çekecektir.