Altın Taşlı Gurmet Bileklik
Ürün Kodu : B305330
%0
155.992 TL
155.992 TL
PEŞİN FİYATINA 51.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Gurmet Bileklik T10839
14 Ayar, Altın, 14.34 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gurmet baklaların maskülen gücü, taşların zarif parıltısıyla yeniden doğuyor. Altın Taşlı Gurmet Bileklik, bileğinizde cesur ve sanatsal bir ışık oyunu yaratıyor.
Altın Taşlı Gurmet Bileklik
PEŞİN FİYATINA 51.997 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
155.992 TL
155.992 TL
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