Altın Uğur Böceği Bebek Yaka İğnesi T3599 Altın, 14 Ayar, 1.72 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Bebek Yaka İğnesi, zarafetin ve şıklığın izlerini taşıyan bir aksesuardır. İster özel günlerde, ister günlük hayatta kullanabileceğiniz bu altın yaka iğnesi, her kıyafete sofistike bir dokunuş katmaktadır. Şıklığınızı tamamlayacak bu eşsiz tasarım, göz alıcı altın rengiyle dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Altın Bebek Yaka İğnesi ile tarzınızı ön plana çıkarın ve her anınızda şıklığınızı hissedin.