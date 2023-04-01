Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi T3595 Altın, 14 Ayar, 1.61 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için Altın Maşallah Yazılı Yaka İğnesi tam aradığınız aksesuar! Bu yaka iğnesi, altın rengi ve zarif tasarımıyla herhangi bir kıyafete şıklık katıyor. Üstelik üzerindeki "Maşallah" yazısıyla da şans ve koruma getiriyor. Şimdi siz de tarzınıza zarafet katmak için Altın Maşallah Yazılı Yaka İğnesi'ni tercih edebilirsiniz.