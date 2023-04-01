Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi
Ürün Kodu : S009956
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15.844 TL
15.844 TL
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi T3595
Altın, 14 Ayar, 1.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için Altın Maşallah Yazılı Yaka İğnesi tam aradığınız aksesuar! Bu yaka iğnesi, altın rengi ve zarif tasarımıyla herhangi bir kıyafete şıklık katıyor. Üstelik üzerindeki "Maşallah" yazısıyla da şans ve koruma getiriyor. Şimdi siz de tarzınıza zarafet katmak için Altın Maşallah Yazılı Yaka İğnesi'ni tercih edebilirsiniz.
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.61 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.844 TL
15.844 TL
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