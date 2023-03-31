1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye T1915 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.90 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.13 Karat

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın Refined Elegance İzleri ile tasarladığı pırlanta yakut kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz kolye, her anınıza değer katarken, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle de öne çıkıyor. Kendinizi özel hissetmek ve göz kamaştırmak için bu muhteşem yakut kolyeyi tercih edin.