Altın Taşlı Desenli Yüzük T5402 Altın, 14 Ayar, 4.83 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Desenli hatlara eşlik eden ışıltılı taşlarla tasarlanan bu yüzük, sade ama dikkat çekici bir duruş sunar. Günlük kullanımda zarif bir detay arayanlar için ideal bir tamamlayıcıdır.