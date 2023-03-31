Altın Baget Küpe T81 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.12 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın baget küpe, zarif ve şık bir görünüm için mükemmel bir seçenektir. Elegans çizgileriyle dikkat çeken bu küpe, her stil ve kıyafetle uyum sağlar. Kaliteli altın malzemeden üretilmiş olan bu küpe, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun bir aksesuardır. Eşsiz tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekecek olan altın baget küpe, her kadının dolabında olması gereken bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpe, her kadının tarzını tamamlamak için ideal bir seçimdir.