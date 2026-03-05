0.51 Karat Pırlanta Baget Taşlı Küpe T9597 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.43 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,16 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,35 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget ve yuvarlak pırlantaların iç içe geçtiği bu oval küpe, ışıltıyı hapseden özel yapısıyla yüzünüzü aydınlatıyor. Beyaz altının ince işçiliğiyle süzülen bu parça, modern bir zarafeti ve ustalığı her detayında hissettiriyor. Gündüz şıklığını geceye taşımak isteyenler için mükemmel bir ışıltı ortağı.