0.95 Karat Pırlanta Safir Kolye T1767 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.70 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan ve modern tasarımıyla dikkat çeken pırlanta safir kolye, zarafetiyle herkesin ilgisini çekecek. Bu şık takı parçası, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Şimdi siz de tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.