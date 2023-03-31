1.06 Karat Pırlanta Baget Yüzük T556 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.63 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Yüzük, minimalizmle elegansın mükemmel ahengini sunuyor. Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarza ve her duruma uyum sağlıyor. Kaliteli işçilik ve yüksek karatlı pırlanta taşıyla öne çıkan bu yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Sade ve şık bir görünüm isteyenler için ideal bir seçim olan bu yüzük, her anınıza değer katıyor.