Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02843
%0
26.656 TL
26.656 TL
PEŞİN FİYATINA 8.885 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik T10838
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 2.45 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Teni bir heykel gibi saran akıcı hatlar ve küplerin ritmi... Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik, gün boyu tüy kadar hafif ama bir o kadar iddialı bir ışıltı vadediyor.
Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 8.885 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.656 TL
26.656 TL
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