Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik T10838 14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 2.45 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Teni bir heykel gibi saran akıcı hatlar ve küplerin ritmi... Altın Küp Üçlü Işıltı Şahmeran Bileklik, gün boyu tüy kadar hafif ama bir o kadar iddialı bir ışıltı vadediyor.