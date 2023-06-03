0.33 Karat Pırlanta Çiçek Trend Yüzük T3718 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans ve sade bir stil ile tasarlanan Pırlanta Çiçek Trend Yüzük, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Bu zarif yüzük, herhangi bir kıyafete kolayca uyum sağlar ve her anınıza değer katar. Kendinizi özel hissetmek için bu şık pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.