0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik T928 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.36 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.33 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.38 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist bir dokunuş ile tasarlanmış, şık ve zarif bir bileklik arıyorsanız, pırlanta safir bileklik tam size göre! Bu özel tasarım, zarafeti ve şıklığı bir araya getirerek her görünümünüzü tamamlayacak. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız, bu bileklik tam size göre!